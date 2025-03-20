Боец из Серпухова подал заявление на вступление в Ассоциацию ветеранов СВО

В Серпухове продолжает свою работу Ассоциация ветеранов СВО. Недавно боец Александр написал заявление на вступление в организацию во время своего отпуска.

Александр ушел на фронт в 2022 году. Он служит на Сватовском направлении и временно исполняет обязанности командира взвода обеспечения.

Во время краткосрочного отпуска Александр заявил о желании вступить в Серпуховское отделение Ассоциации ветеранов СВО.

«Также передали для защитника гуманитарную помощь от Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Каждая вещь, переданная на фронт, спасает чью-то то жизнь», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Отметим, удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО получают в Центре поддержки военнослужащих и членов их семей по адресу: улица Советская, дом 61/10, кабинет № 3. Заявления принимают еженедельно по вторникам с 14:00 до 18:00 и по четвергам с 9:00 до 13:00.