Блогер Александр Зарубин принял участие в «Политкухне» в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялась акция «Политкухня», объединившая молодежь округа и приглашенного гостя — блогера и общественного деятеля Александра Зарубина («Стоуна»). Совместно с молодогвардейцами и студентами колледжа «Подмосковье» они приготовили около 500 блинов для участников СВО.

Масленичное угощение создавали на площадке колледжа «Подмосковье». Процессом руководил студент третьего курса Илья Жамойда — призер регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы» по поварскому делу. Вместе с популярным блогером, актером и спортсменом Александром Зарубиным ребята испекли блины в знак благодарности военнослужащим, защищающим интересы страны и обеспечивающим мирную жизнь в зоне проведения СВО.

Готовые угощения передали участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ.

«У нас благая цель — поздравить с профессиональным праздником наших героев, которые здесь проходят реабилитацию, восстанавливаются, поднять ребятам настроение, поблагодарить за их мужество и отвагу», — сказал Александр Зарубин.

Помимо кулинарной части, программа включала встречу со студентами в формате открытого диалога. Александр Зарубин совместно с начальником отдела молодежной политики администрации городского округа Мариной Гасымовой обсудили со студентами различные направления молодежной деятельности. Речь шла о проектах, реализуемых в муниципалитете, а также о работе общественных объединений, способствующих развитию и самореализации молодых людей.

Проект «ПолитКухня» реализуется при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и объединяет депутатов, активистов и молодогвардейцев на нескольких площадках округа. В рамках инициативы проводятся обучающие тренинги и лекции с участием общественных деятелей, политиков и руководителей.