Благоустройство Аллеи Героев началось в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел еженедельный объезд территорий в городе Электрогорск. Он вместе с координатором Фонда защитников Отечества Мариной Каленковой встретился с семьями погибших участников специальной военной операции.

На этой неделе подрядная организация начинает благоустройство Аллеи Героев на Электрогорском кладбище. Рабочие перенесут световые опоры, мешающие благоустройству дороги, чтобы расширить и обновить проезд. Важный мемориальный объект станет символом памяти и благодарности защитникам Отечества.

Кроме того, Денис Семенов обсудил с жителями частного сектора по улице Классона проблему подтопления подвалов. Городские службы произведут прочистку стоков и усиление дренажа, что поможет обезопасить дома от воды.

В Электрогорске активно продолжается подготовка к празднованию Дня города, который состоится 16 августа. Глава городского округа побывал в парке, где было принято решение снести ветхие сараи возле хоккейной коробки, чтобы территория была

В завершение объезда руководитель муниципалитета осмотрел дворы и дороги, поставив ответственным службам задачи по ремонту ям, уборке мусора и покосу травы.