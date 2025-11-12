Благотворительный показ спектакля об Анне Герман прошел в Серпухове

Посмотреть постановку «Эхо Анны Герман» в Серпуховском музыкально-драматическом театре пригласили семьи участников спецоперации, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также участников проекта «Активное долголетие». Депутат окружного совета Юлия Громова в приветственном слове отметила, что в рамках Декады инвалидов важно уделять внимание тем, кто в этом особенно нуждается.

Спектакль основан на реальных фактах из жизни легендарной певицы. Актрисы Анастасия Собина и Ольга Синельникова рассказали зрителям о судьбе и творчестве Анны Герман, страшной автокатастрофе и возвращении на сцену. В роли обитателей «странного» парка выступили Сергей Ургансков и Елизавета Костиди. Режиссер-постановщик — Екатерина Гвоздева, хореограф — Евгения Ковалькова.

Зрители старшего поколения вспоминали, что Анна Герман когда-то приезжала в Серпухов. Спектакль дал им возможность перенестись в прошлое и вновь испытать те теплые эмоции.

Благотворительный показ состоялся по инициативе депутата Московской областной думы Татьяны Карзубовой и Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.