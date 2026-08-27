Благотворительный показ фильма прошел для волонтеров в Серпухове

В Серпухове в рамках проекта «СВОе кино» для волонтеров прошел благотворительный показ фильма «На деревню дедушке 2». Активисты, которые помогают участникам спецоперации, смогли отдохнуть и провести время в теплой атмосфере.

Фильм затрагивает темы взаимоотношений поколений, семейных ценностей, умения слышать близких и находить общий язык. Легкий юмор и искренняя история сделали просмотр душевным.

К зрителям с приветственным словом обратился директор Дворца культуры «Россия» Юрий Бордачев. Он отметил, что отечественные режиссеры предлагают фильмы на любой вкус и для всех возрастных категорий, и пригласил серпуховичей на День открытых дверей 30 августа.

Благотворительные показы проходят в кинозале Доме культуры «Россия» по инициативе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.