Благотворительный новогодний спектакль прошел в Химках

В преддверии Нового года в театре «Наш дом» в Химках прошел особенный праздник — благотворительная «Елка добра». Мероприятие было организовано для детей, которые нуждаются в особой поддержке и внимании.

Главным событием вечера стал красочный спектакль «Медведь, который не верил в Деда Мороза», поставленный профессиональной театральной труппой. Яркие костюмы, живая музыка и добрая поучительная история создали для зрителей настоящую атмосферу зимнего чуда и веры в волшебство.

Среди юных зрителей были ребята из малообеспеченных семей, дети участников специальной военной операции и дети с ограниченными возможностями здоровья.

После театрального представления праздник продолжился традиционными новогодними забавами. Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили ребят, поводили с ними хороводы и провели веселые игры. Каждый маленький гость получил из рук волшебных персонажей сладкий новогодний подарок.

Благотворительная «Елка добра» в театре «Наш дом» становится в Химках доброй новогодней традицией, цель которой — подарить праздник и незабываемые впечатления тем, кому они особенно нужны.

Мероприятие прошло в рамках масштабного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Как ожидается, этой зимой в Химках с декабря по февраль будут организованы десятки разнообразных праздничных событий, включая спектакли, концерты, мастер-классы, а также спортивные и познавательные программы для семейного отдыха.