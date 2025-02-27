Благотворительный матч по футболу в поддержку бойцов СВО прошел в Реутове

Традиционное мероприятие «СВОим героям» состоялось в универсальном зале нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Матч стал не просто спортивным событием, а настоящим праздником единства и взаимопомощи.

На поле вышли команды предприятий и организаций муниципалитета — Дивизии имени Дзержинского, НПО машиностроения, Главного военного клинического госпиталя, администрации Реутова и другие. На игру приехали и легенды российского футбола. Участники и зрители смогли пообщаться с Олегом Романцевым, Дмитрием Аленичевым и другими знаменитыми спортсменами. Такая возможность стала подарком для детей участников спецоперации, которые не только посмотрели игру своих кумиров, но и потренировались с ними.

Перед началом турнира организаторы передали военнослужащим более 100 килограммов гуманитарного груза, собранного жителями и предприятиями Реутова. Командиру ОДОН Дмитрию Кузнецову вручили сертификат на оказание гуманитарной помощи подразделениям.

Благодаря совместным усилиям матч стал ярким примером сплоченности, дружбы и поддержки и напомнил о важности объединения ради общей цели — помощи тем, кто защищает нашу Родину.