Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Волоколамске

В Центре культуры и творчества «Родники» 12 декабря состоялся благотворительный концерт «Из дома с любовью!», посвященный поддержке солдат, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Мероприятие собрало сотни неравнодушных жителей округа.

Артисты подарили трогательные и душевные номера, наполненные любовью к Родине и верой в победу. Звучали песни, стихи, наполненные гордостью за наших защитников.

В фойе была организована фотовыставка Ирины Шаровой «Мы вместе», звучали патриотические песни, проводился сбор гуманитарной помощи и работала елка с пожеланиями для участников СВО.

Глава Волоколамского округа Наталья Юрьевна Козлова выступила с приветственным словом и вручила медали «За вклад в победу в специальной военной операции» и «За содействие СВО» неравнодушных жителей, которые вносят неоценимый вклад в общее дело.

«Наш округ гордится своими героями и благодарен всем, кто их поддерживает — семьям, волонтерам, неравнодушным жителям. Ваши добрые сердца, посылки и письма — настоящие талисманы для бойцов на передовой. Особые слова благодарности хочется выразить всем, кто откликнулся и принес гуманитарную помощь, кто написал письма поддержки нашим бойцам. Ваша помощь бесценна!» — сказала Наталья Козлова.