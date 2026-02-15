Сегодня 13:54 Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел во Фрязине 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино Спецоперация

Ветераны

Концерты

Фрязино

Мероприятие «Крылья тыла» состоялось в центре культуры и досуга «Факел» и было приурочено к годовщине создания Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Перед зрителями выступила лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Сидорова.

Певица исполнила песни о Родине, матери и любви на стихи современных авторов, а также хиты прошлых лет. По ее словам, главная цель выступления — помочь вернувшимся с передовой бойцам восстановить духовные силы, ведь русская песня обладает особой целительной силой.

Концерт объединил участников специальной военной операции, членов их семей, военнослужащих, ветеранов и жителей города, неравнодушных к судьбе защитников Отечества. Глава округа Дмитрий Воробьев отметил, что такие мероприятия подчеркивают единство общества с теми, кто выполняет боевые задачи, и добавляют смысла всей работе — от отправки гуманитарной помощи до писем от школьников.

Проект «Крылья тыла» реализуется при поддержке Министерства территориальной политики Московской области и Ассоциации ветеранов. Его задача — поблагодарить бойцов за подвиг, поддержать боевой дух и способствовать их адаптации к мирной жизни.