Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Воскресенске

В Доме культуры «Гармония» в Белоозерском городского округа Воскресенск состоялся благотворительный концерт «Великому мужеству верность храня». Мероприятие в поддержку воинов-земляков организовали совместно с фондом «Родничок».

Руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура и депутат округа Галина Романова выступили перед собравшимися с приветственным словом. Для зрителей подготовили насыщенную концертную программу.

Каждый гость мероприятия внес свой вклад в поддержку защитников, которые рискуют жизнью в зоне специальной военной операции.

Отметим, что мероприятие провели в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.