Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Дмитровском округе

В Центре культурного развития «Яхромский» состоялся благотворительный концерт «Крылья тыла». Мероприятие объединило ветеранов СВО, действующих бойцов, их семьи и тех, кто изо дня в день неустанно помогает фронту.

Для участников специальной военной операции и их близких выступила исполнительница русских народных и авторских песен Татьяна Сидорова. В программе также приняли участие ветераны СВО со своими творческими номерами. На концерте прозвучали песни о Родине, мужестве и России, которые нашли живой отклик у зрителей.

«Крылья тыла» — это не просто название, это символ общей заботы и поддержки, считают организаторы концерта. Это обещание каждому защитнику, что его помнят, любят и ждут. Напоминание о том, что рядом — сплоченный тыл, — источник силы для тех, кто находится на передовой. И не случайно в этот вечер вручили награды волонтерам. Благодарственными письмами отметили активистов групп «Надежный тыл», «Материнские руки», Комитета семей воинов Отечества.

«Ветераны, действующие бойцы, волонтеры, семьи — все показали: наш тыл — надежный, наш дух — несгибаемый. Спасибо каждому, кто плетет сеть, кто пишет письмо солдату, кто ждет и верит. Своих не бросаем — и вместе мы обязательно победим», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.