Благотворительный концерт протоиерея Андрея Гурова прошел в Серпухове

В Серпухове во Дворце культуры имени Владимира Ленина состоялся благотворительный концерт протоиерея Андрея Гурова. Собранные средства направят на покупку гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Протоиерей Андрей Гуров исполнил для гостей творческого вечера духовные и патриотические песни собственного сочинения. Зрители услышали такие произведения, как «Возвращались русскими», «Святая Русь», «Русский солдат» и другие.

Вырученные на благотворительном мероприятии средства направят на закупку медикаментов и снаряжения для защитников.

Как рассказал протоиерей Андрей Гуров, вместе с фронтовыми артистами он регулярно ездит на передовую.

«Например, часто посещаем бойцов батальона Барс-4. Они вдохновляют нас, и песни, в свою очередь, написаны для них, защитников Отечества, по их рассказам и впечатлениям. Это не просто музыка, а отражение реальной жизни, дополненное авторской фантазией», — добавил он.