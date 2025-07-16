Благотворительный концерт прошел в Волоколамске

Творческое мероприятие «Мы вместе» в поддержку участников спецоперации организовали в Волоколамске. На сцене Центра культуры «Родники» выступили местные артисты.

Также в фойе Центра создали пункт приема посылок для бойцов. На сцене медали и грамоты вручили предпринимателям и депутатам округа, тем, кто плетет маскировочные сети и регулярно принимает участие в сборе гуманитарной помощи.

Главу муниципального округа Волоколамск Наталью Козлову, директора компании «Шульгино» Ирину Голенко и благочинного церквей Волоколамского округа протоиерея Германа Григорьева отметили за вклад в победу в специальной военной операции. Им вручили медали.

«В нашей стране тыл всегда помогал фронту гуманитарной помощью, добрыми словами поддержки, вниманием к родным и близким бойцов. И мы не меняем этих традиций! Ведь только общими усилиями мы сможем добиться главной цели — приблизить нашу Победу», — сказала Наталья Козлова.