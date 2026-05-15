Благотворительный концерт прошел в Павловском Посаде

Мероприятие под названием «Крылья тыла» прошло в Доме культуры «Октябрь». Концерт организовали Ассоциация ветеранов СВО Московской области совместно с Министерством территориальной политики региона.

Для гостей выступала лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнительница народных песен Татьяны Сидорова.

Концерт состоялся в рамках цикла патриотических акций, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их семей, воинских частей и жителей округа. Основной целью проекта является выражение благодарности защитникам Отечества, помощь ветеранам СВО и объединение людей вокруг важной миссии поддержки фронта и тыла.

Ранее житель Павловского Посада Александр с позывным Чепца, ветеран специальной военной операции, передал на передовую свой личный автомобиль «Нива», который был восстановлен силами неравнодушных людей.