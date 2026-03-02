Благотворительный концерт «Крылья Тыла» прошел в Серебряных Прудах

Центральный дом культуры Серебряных Прудов на один вечер превратился в эпицентр единства и народной солидарности. Здесь прошел благотворительный концерт «Крылья Тыла».

Зал, заполнившийся до отказа, объединил тех, кто сегодня находится на передовой, их семьи, ждущие героев дома, и волонтеров. Программа была выстроена как живой диалог между артистами и залом.

Людмила Никулина прочла стихотворение «Марта и медведь», в основу которого легла реальная история.

«Зрители слушали затаив дыхание рассказ о мужестве бойца специальной военной операции Марата Ганиева, спасшего маленькую девочку в зоне боевых действий. Эта история стала олицетворением гуманизма и силы духа российского солдата. Тему любви и верности продолжила Виктория Баркина. Ее исполнение песни „Чтоб не плакала мать“ не оставило в зале равнодушных», — отметили организаторы.

Финалом вечера стало выступление почетной гостьи — Татьяны Сидоровой. Солистка силовых структур, лауреат всероссийских и международных конкурсов, покорила публику своим вокалом.