Благотворительный концерт для участников спецоперации прошел в Подольске

Отдельно выделили творчество Владимира Высоцкого, так как в этот день отмечали 88 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен (барда), прозаика, сценариста.

Всего на сцену вышли восемь известных подольских и московских артистов. Публике представили разнообразную музыкальную программу. Прозвучали авторские патриотические песни, известные композиции советских лет, а также народные мелодии.

Это уже пятый подобный вечер, призванный напомнить о важности памяти и единства. Собранные средства направили на помощь бойцам специальной военной операции.