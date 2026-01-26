Благотворительный концерт для участников спецоперации прошел в Подольске
В Доме культуры имени Карла Маркса состоялся благотворительный концерт, организованный в поддержку участников специальной военной операции. Со сцены звучали авторские, душевные и сильные композиции в честь военнослужащих.
Отдельно выделили творчество Владимира Высоцкого, так как в этот день отмечали 88 лет со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен (барда), прозаика, сценариста.
Всего на сцену вышли восемь известных подольских и московских артистов. Публике представили разнообразную музыкальную программу. Прозвучали авторские патриотические песни, известные композиции советских лет, а также народные мелодии.
Это уже пятый подобный вечер, призванный напомнить о важности памяти и единства. Собранные средства направили на помощь бойцам специальной военной операции.