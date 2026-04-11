Благотворительный концерт для бойцов СВО прошел в Богородском округе

В военно-морском госпитале — филиале № 3 госпиталя имени Бурденко — в Богородском округе 9 апреля состоялся благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции и работников госпиталя. Мероприятие прошло в Великий четверг Страстной седмицы.

Для зрителей выступили казаки из Станичного казачьего общества Богородского округа, артисты Дома космонавтов из Звездного городка, Районного Дома культуры, Ногинского центра культуры и творчества «Глухово». Ансамбль «Калинка» создал атмосферу настоящего праздника, где каждый почувствовал себя частью чего-то большого и светлого.

Музыка, песни, танцы и подарки стали выражением общей благодарности и поддержки тем, кто сейчас на службе. Как отметил атаман станичного казачьего общества Богородского округа Александр Полевой, это было по-настоящему душевное событие.