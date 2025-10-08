Благотворительный хоккейный матч прошел ко Дню города в Подольске

Сборная Подольска встретилась в ледовом дворце «Витязь» со звездной командой «Забей». На торжественной церемонии открытия глава округа Григорий Артамонов отметил значимость этого события.

Перед началом матча для зрителей выступали именитые артисты, в их числе «Золотая гитара» Виктор Зинчук. «Атмосферу передать очень трудно, потому что здесь душевное единение, душевный порыв. Потому что это и спорт, и праздник города, и посвящение ребятам на СВО», — поделился заслуженный артист России.

Жителей Подольска также поздравил с Днем города олимпийский чемпион, депутат Московской областной думы, лыжник Александр Легков.

Легенда русского футбола, по совместительству хоккеист Александр Мостовой из-за травмы не смог принять участие в самом матче, но приехал поддержать своих товарищей.

Спортивное событие посетило около 4 500 человек, которые болели за родной округ. Игра была напряженной и завершилась вничью со счетом 6:6.

Команда «Забей» и Ассоциация ветеранов передали гуманитарную помощь командиру штурмовой роты ВДВ, кавалеру трех орденов Мужества Артему Горшенину. Бойцы получили детектор БПЛА «Булат» и квадракоптер «Мавик».