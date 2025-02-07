Благотворительный фонд помог семье бойца СВО реконструировать дом в Солнечногорске

Благотворительный фонд «Забота» помог семье военнослужащего из Солнечногорска. Близкие бойца получили стройматериалы, которые используют при реконструкции деревенского дома.

Из-за непростых обстоятельств Елена и ее супруг с двумя детьми переехали в деревенский дом, который не предназначался для круглогодичного проживания. Здание начали реконструировать, однако глава семейства отправила на фронт с началом СВО.

Женщина обратилась за помощью с закупкой стройматериалов к депутату Госдумы Сергею Колунову, который также является председателем попечительного совета фонда «Забота».

«Необходимые стройматериалы закуплены и доставлены на место. Работы продолжаются, а наша команда продолжает оставаться на связи с супругой героя и оказывать ей необходимую поддержку», — сообщили в фонде.