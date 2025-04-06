Благотворительный фонд из Дубны отправил новую партию техники в зону СВО

Более 10 единиц техники отправили представители благотворительного фонда «Батальон» из Дубны на передовую за март и начало апреля. Волонтеры помогают военнослужащим в зоне спецоперации регулярно.

Участникам спецоперации отправили шесть кроссовых мотоциклов, легковой автомобиль и четыре «буханки». Помощь получат также военнослужащие на Курском и Херсонском направлениях. Пять мотоциклов передали штурмовикам на Донецком направлении.

Бойцы поблагодарили активистов фонда за помощь и отметили, что технику будут использовать для освобождения Курской земли.

Также в начале этого месяца волонтеры из Дубны помогли отремонтировать «буханку» для артиллерии 25 армии. Они собрали необходимые для этого средства. Сейчас к отправке готовят еще один автомобиль УАЗ.

«Уже три года наш благотворительный фонд „Батальон“ на связи с участниками СВО. Волонтеры оперативно откликаются на просьбы бойцов. Жители всех возрастов объединяются и все вместе оказывают помощь фронту. Это пример единения нашей страны. Курс на Победу!» — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.