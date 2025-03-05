Благотворительный фестиваль «Ветка мимозы» прошел в Раменском

Мероприятие организовали местные отделения двух крупных женских сообществ — Союза «Содействие женскому предпринимательству» и «Союза женщин России» при поддержке администрации округа. Фестиваль проводится во второй раз и уже стал традиционным.

На площадках фестиваля прошли показы модной одежды от местных дизайнеров. Визажисты и стилисты преобразили всех женщин. Весь день на мероприятии работал необычный магазин «Ветка мимозы», где были представлены изделия мастеров ручного труда, ремесленников и рукодельниц Раменского округа.

Множество увлекательных мастер-классов организовали для ребят, в том числе с ОВЗ и детей из семей бойцов СВО. Для взрослых гостей фестиваля мастер-классы также провели специалисты бьюти-индустрии: парикмахеры, визажисты и стилисты.

Главным событием стало подведение итогов благотворительной акции «Марафон добра». Она была организована для поддержки людей с ограниченными возможностями, семей участников СВО, людей в сложной жизненной ситуации.