Благотворительная встреча в поддержку бойцов СВО прошла в Химках

Мероприятие «Спортивное переплетение» состоялось 18 февраля в лицее № 21. Участники плели маскировочные сети для бойцов и соревновались в эстафетах.

Программа включала два блока. На благотворительном мастер-классе опытные наставники показывали школьникам, как вязать нужные узлы и работать с материалами. Также ребята написали письма защитникам со словами поддержки и благодарности.

Во второй части встречи прошли спортивные состязания: младшие и старшие ученики соревновались в эстафетах и командных играх, проходили индивидуальные испытания на ловкость, скорость и координацию.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что особенно важно, когда ребята не только проявляют спортивный азарт, но и включаются в реальные дела по поддержке защитников. По его словам, такие встречи объединяют, воспитывают гражданскую позицию и укрепляют связь между школой, обществом и социальными инициативами.

Мероприятие привлекло внимание к деятельности благотворительного фонда «Свои всегда рядом» и стало площадкой для сплочения школьников из разных классов.