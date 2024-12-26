Благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО прошла в школе № 2 Дмитрова

В Синьковской школе № 2 Дмитровского городского округа состоялась традиционная новогодняя благотворительная ярмарка, которую посвятили помощи участникам специальной военной операции. Вырученные средства направят на приобретение материалов для плетения маскировочных сетей, лекарств и необходимого оборудования.

Мероприятие стало завершающим аккордом Рождественских образовательных чтений. В этом году их темой было «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Ярмарка объединила педагогов, родителей и учащихся школы. Церемонию открытия благотворительной акции также посетили исполняющая обязанности директора школы Татьяна Забавнова, иерей Александр Бибичев, настоятель Князь-Владимирского храма поселка Новосиньково. В этом году мероприятие провели в русском народном стиле.

«Участие в акции по сбору гуманитарной помощи — это самое малое, что мы можем сделать для поддержки наших защитников. Благодарю всех, кто поддержал эту инициативу: родителей, учеников, педагогов и всех неравнодушных жителей», — сказала замглавы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Отметим, что такие ярмарки в помощь бойцам специальной военной операции проходят в Синьковской школе № 2 с 2022 года.