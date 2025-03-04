Благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО прошла в Дмитровском округе

Ярмарка, которая проводилась на базе Внуковской школы в селе Орудьево уже в четвертый раз, стала доброй традицией. Ученики, их родители, педагоги и жителей села не только отметили Масленицу, но и внесли свой вклад в поддержку участников СВО.

Мероприятие организовали директор школы Вера Головач и советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Алена Шаронова. Народные песни, танцы, хороводы и традиционные масленичные забавы никого не оставили равнодушным. Однако главной целью ярмарки стал сбор средств для поддержки российских военнослужащих.

На вырученные от продажи сувениров ручной работы и угощений средства приобретут все необходимое для фронта: дизельные тепловые пушки, стройматериалы для изготовления блиндажей, утеплитель, медикаменты, продуктовые наборы и питьевую воду. Также закупят материалы для изготовления маскировочных сетей и окопных свечей, которые школьники и педагоги делают в свободное от уроков время.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин назвал Масленичную ярмарку примером настоящей гражданской позиции. «Такие мероприятия напоминают нам, что мы — одна большая семья, готовая поддержать своих героев в трудную минуту», — сказал руководитель муниципалитета.