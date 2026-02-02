Благотворительная ярмарка прошла в Лосино-Петровском
В школе № 2 имени Дагаева провели благотворительную ярмарку. Собранные средства передадут волонтерской организации «Тыл Добра».
Ученики, родители и учителя организовали торговлю на всех этажах школы. Они принесли домашнюю выпечку, варенье, рукодельные сувениры и украшения. Многие участники также привезли гуманитарную помощь для военных.
«Мы благодарим всех за отзывчивость и добрые сердца. Каждый, кто пришел, помог создать этот праздник», — сказали организаторы.
Средства, собранные на ярмарке, направят волонтерам «Тыла Добра» имени Евгения Николаева. Деньги пойдут на помощь защитникам в зоне специальной военной операции.