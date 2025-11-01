Благотворительная ярмарка прошла в гимназии «Логос» в Дмитрове

Учащиеся представили свои кулинарные шедевры и творческие работы. Вырученные средства направят в помощь бойцам специальной военной операции и на покупку кормов для приюта животных «Умка».

Дети разместили на столах румяные пироги, ароматное печенье, пряники и кексы. А рядом и творческие работы: сувениры из бисера, авторские украшения и другие аксессуары ручной работы, а также канцелярские товары. Покупателями стали сами учащиеся и педагоги.

«Воспитывать милосердие и ответственность нужно с малых лет, и такая ярмарка — лучший практикум. Дети вкладывают душу в свое дело, зная, что каждая проданная вещь — это их личный вклад в помощь и нашим бойцам, и бездомным животным. Это наглядный урок того, что даже самый маленький поступок может изменить мир к лучшему», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Традиция устраивать благотворительные ярмарки появилась по инициативе заместителя директора гимназии по воспитательной работе Людмилы Крикуновой.

«Когда-то наша ярмарка носила характер выставки ремесел — дети обменивались поделками и угощениями, учились создавать и продавать. Со временем у нее появился новый смысл — благотворительность. Ребята знают, что их труд — это реальная помощь тем, кто в ней нуждается», — отметила педагог.