Благотворительная ярмарка ко Дню труда прошла в Можайске

Активисты дошкольных отделений Можайска представили свою продукцию на ярмарке, приуроченной ко Дню труда. Ее посетили в том числе представители администрации муниципалитета.

К примеру, воспитатели отделения № 3 школы № 2 презентовали блюда якутской кухни. Они приехали на ярмарку в национальных костюмах.

Столы, которые представили участники мероприятия, они стилизовали под различные национальные кухни. Здесь можно было приобрести пироги с мясными и фруктовыми начинками, торты с зефирными цветами, булочки и сдобу.

Ярмарку посетили глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, его заместители, депутаты, общественные деятели. Деньги, которые собрали с продаж, направят на нужды бойцов специальной военной операции.

«Каждый, кто покупал сладости и сувениры, понимал, что своим рублем помогает воинам, приближающим Победу», — добавил Денис Мордвинцев.