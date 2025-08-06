Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» началась в Химках

В преддверии 1 сентября в городском округе Химки стартовала благотворительная акция по сбору школьных принадлежностей для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По всему Подмосковью, включая Химки, установили «Полки добра».

До конца августа каждый желающий может принести канцелярские товары и учебные принадлежности для детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также для детей участников специальной военной операции и ребят с инвалидностью.

В городском округе пункт приема работает по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Время приема — с 09:00 до 18:00. Собирают все, что может пригодиться школьнику: тетради, ручки, рюкзаки, краски, фломастеры, линейки и другие канцелярские товары.

«Акция „Собери ребенка в школу“ — это прекрасная возможность проявить милосердие и помочь тем, кто в этом нуждается. Каждый из нас может внести свой вклад, подарив детям радость и уверенность в своих силах. Призываю всех жителей Химок принять активное участие в акции и вместе сделать доброе дело!» — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

К акции уже присоединились сотни жителей, депутаты, волонтеры и представители общественных организаций.