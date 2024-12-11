Благотворительная акция «Сбор „Умный город“ прошла в Истре

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Народным Фронтом в рамках проекта «Все для Победы!» создали акцию «Сбор „Умный город“ во всех субъектах РФ. Волонтеры городского округа Истра присоединились к ней и помогли собрать все необходимое для участников специальной военной операции. В молодежном центре „МИР“ в городе Истра активисты оборудовали специальные информационные и интерактивные зоны, а также проинформировали граждан и разместили листовки.

Неравнодушных оказалось немало, в центр приносили гуманитарную помощь: вещи первой необходимости, продукты питания, которые могут храниться долго, лекарства, теплые вещи, марлевые повязки и средства личной гигиены. Также помогли в приобретении квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей и маскировочных сетей.

Кроме этого, можно было написать письма военнослужащим. Такие письма не только поднимают боевой дух солдат, но и напоминают им о том, что их труд и самоотверженность не остаются незамеченными.

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