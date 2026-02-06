Благотворительная акция пройдет в Орехово-Зуеве

В преддверии Дня защитника Отечества в округе стартует благотворительная акция, посвященная сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Это возможность выразить свою поддержку и благодарность тем, кто в данный момент защищает нашу страну.

Управление образования округа в сотрудничестве с Методическим центром развития образования и педагогическим клубом «ПРОдвижение» приглашают всех неравнодушных жителей принять участие в благотворительной акции.

Для помощи защитникам можно принести средства личной гигиены, одежду и продукты питания.

«Мы принимаем консервы, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе, сахар, вафли, зефир, пастилу и конфеты. Эти продукты могут стать настоящим подспорьем для тех, кто находится на передовой. Пункт приема гуманитарной помощи будет работать до 13 февраля с 09:00 до 17:00 по адресу: Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом № 45», — сообщили организаторы.