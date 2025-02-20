Благотворительная акция «Посылка солдату» началась в Коломне

Накануне Дня защитника Отечества стартовала всероссийская акция «Письмо солдату». К ней присоединились образовательные учреждения Коломны и Озер.

Учащиеся, их родители и педагоги собрали для бойцов специальной военной операции санитарно-гигиенические средства, лекарства, продукты питания с длительным сроком хранения. Помимо этого, дети подготовили подарки, которые они смастерили своими руками: открытки и письма с добрыми пожеланиями.

«В такой непростой период главное для жителей всей нашей страны — быть единым и сплоченным народом, быть вместе, не бросать военнослужащих, которые каждый день демонстрируют героизм и силу», — отметили в управлении образования городского округа Коломна.

Участники акции надеются, что такие посылки и письма станут для военнослужащих подарком к приближающемуся Дню защитника Отечества, поддержат их и поднимут боевой дух. Гуманитарный груз из Коломны на фронт отправят 22 февраля.