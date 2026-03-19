Благотворительная акция по поддержке бойцов СВО прошла в Красногорске

Патриотическое мероприятие под названием «Поддержи солдата!» организовали культурный центр «Архангельское» совместно с проектом «Доброе дело». Жители Красногорска собрали гуманитарную помощь, которая сегодня особенно необходима защитникам Родины.

Руководитель благотворительного проекта «Доброе дело» Андрей Ульянов рассказал, что списки необходимых бойцам СВО вещей публиковали культурный центр и благотворительные фонды в соцсетях и на каналах в мессенджерах. Это предметы личной гигиены, салфетки, газ в баллончиках, портативные горелки и многое другое. Гуманитарную помощь направляют туда, где она больше всего необходима: в Луганскую и Донецкую народные республики, на Купянское и Сватовское направление.

О беспредельном мужестве, доблести и силе духа героев спецоперации рассказывает фотовыставка «Защитники земли русской», которая разместилась в стенах центра «Архангельское». Десятки уникальных кадров — результат гуманитарных поездок благотворительного фонда «Восход надежды» в зону СВО.