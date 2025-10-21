Благотворительная акция ко Дню народного единства пройдет в Зарайске

В преддверии Дня народного единства, движение «Волонтеры Подмосковья» инициирует благотворительную акцию, направленную на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и мирных жителей, проживающих на новых территориях России.

С 20 по 26 октября во всех муниципальных образованиях Московской области, включая Зарайск, организован единый пункт сбора необходимых вещей, продуктов питания и других предметов первой необходимости. Организаторы акции отмечают, что каждый житель Зарайска и всего Подмосковья может внести свой посильный вклад в общее дело.

В Зарайске пункт приема гуманитарной помощи расположен по адресу: Гололобово, дом № 10А, кабинет № 6. Получить информацию об акции и пройти электронную регистрацию можно по ссылке. К передаче принимаются продукты питания длительного хранения, теплая одежда, обувь и постельное белье. Кроме того, в рамках акции организован отдельный сбор канцелярских товаров и школьных принадлежностей для детей из новых регионов России.