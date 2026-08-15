«Благое дело»: как стрельба из лука вдохновила бойца сбивать дроны на СВО
Боец Умка: стрельба из лука вдохновила сбивать дроны ВСУ
Российская военнослужащая с позывным Умка на гражданке занималась стрельбой из лука, и это вдохновило ее пойти на СВО, чтобы сбивать вражеские дроны. Об этом девушка рассказала военкору Александру Яремчуку, ее процитировал RT.
«Я сначала занималась 12 лет стрельбой из лука, потом пулевой стрельбой. Я думала, что раз на гражданке с оружием как-то у меня все сложилось, почему бы себя здесь не попробовать? Тем более „птичек“ сбивать — благое дело», — поделилась Умка.
Девушка добиралась до места службы на мотоцикле, сейчас она — член мобильной огневой группы. На передовой научилась водить КамАЗ, в свободное от дежурств время Умка тушит пожары, которые часто вспыхивают из-за ударов беспилотников.
Российский боец в одиночку уничтожил из стрелкового оружия 10 вражеских БПЛА, об этом рассказал его командир. Давно стало нормой уничтожение от одного до трех БПЛА, бойцов обучают этому на полигоне.