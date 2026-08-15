«Благое дело»: как стрельба из лука вдохновила бойца сбивать дроны на СВО

Российская военнослужащая с позывным Умка на гражданке занималась стрельбой из лука, и это вдохновило ее пойти на СВО, чтобы сбивать вражеские дроны. Об этом девушка рассказала военкору Александру Яремчуку, ее процитировал RT .

«Я сначала занималась 12 лет стрельбой из лука, потом пулевой стрельбой. Я думала, что раз на гражданке с оружием как-то у меня все сложилось, почему бы себя здесь не попробовать? Тем более „птичек“ сбивать — благое дело», — поделилась Умка.

Девушка добиралась до места службы на мотоцикле, сейчас она — член мобильной огневой группы. На передовой научилась водить КамАЗ, в свободное от дежурств время Умка тушит пожары, которые часто вспыхивают из-за ударов беспилотников.

Российский боец в одиночку уничтожил из стрелкового оружия 10 вражеских БПЛА, об этом рассказал его командир. Давно стало нормой уничтожение от одного до трех БПЛА, бойцов обучают этому на полигоне.