Благодарственные письма жене и маме бойца СВО вручили в Дмитрове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову вручить благодарственные письма жене и маме участника специальной военной операции с позывным Кабан. Письма передали от имени командования части, где несет службу боец.

При вручении Михаил Шувалов рассказал супруге бойца Инне, что командир части попросил губернатора вручить благодарности за ответственное отношение к службе, за то, что он надежный товарищ и прекрасный человек. Глава округа отметил, что впервые командир части написал благодарность за бойца губернатору, и пожелал, чтобы Игорь поскорее вернулся домой живым и с победой.

Супруга военного поблагодарила за внимание и поделилась, что очень ждет мужа в отпуск. Она рассказала, что над семьей шефствует заместитель главы округа Юрий Головков. В канун 9 Мая он звонил Инне и маме бойца Татьяне Дмитриевне с поздравлениями с Днем Победы.

«Муж, как только началась СВО, сразу решил пойти туда. Он у нас очень замечательный, отзывчивый, руки у него просто золотые», — рассказала Инна.

До того как в марте прошлого года Игорь ушел добровольцем, он работал на заводе МЖБК. Сейчас сражается в подразделении, связанном с радиоэлектронной борьбой, недавно получил звание младшего сержанта.

Михаил Шувалов попросил супругу передать бойцу большой привет и подчеркнул, что, если потребуется помощь, — сразу обращаться напрямую к нему.

«Спасибо большое командованию части, где служит муж, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, нашей администрации и вам, Михаил Николаевич, за теплые слова и поддержку нас, семей бойцов СВО», — сказала в завершение встречи жена бойца с позывным Кабан.