Битва за Купянск. Почему ВСУ так боятся потерять контроль над городом

Украинские войска стянули большое количество сил в направлении поселка Двуречная в Харьковской области, который под свой контроль взяли военные ВС РФ. Это последний населенный пункт на пути к Купянску. Военный журналист Алексей Борзенко рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, почему ВСУ так боятся потерять контроль над городом.

«Купянск остался последним городом на всей этой линии обороны. После освобождения Купянска у нас открываются, как говорится, ворота на все стороны света. С этой точки мы можем наступать в совершенно разных направлениях», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на одном из этих направлений, которую исторически называют Махновщина (Гуляй поле), находятся порядка 60-70 хуторов и небольших деревень, которые ВС России не нужны, потому что там нет магистралей или каких-то складов вооружений, По сути, как подчеркнул Борзенко, это пустая территория.

«Но через них российская армия может выйти и уже приступить к освобождению города Запорожья. Его придется освобождать, так как это столица Запорожской области. Но здесь возникает тоже куча вопросов, потому что в лоб штурмовать через Днепр мы не можем, там высокий берег. ВСУ подготовились ко всему этому. Значит будем обходить с разных сторон», — объяснил журналист.

По словам Борзенко, в Запорожье находятся еще восемь металлургических заводов с серьезными подземельями. Туда ВСУ завезли оружие, боеприпасы и продукты питания.

«Но если мы глубоко уйдем на каком-то другом участке, то вэсэушники сами покинут Запорожье. <…> Но это одно направление. Второе направление — это, конечно, Одесса, Николаев и Измаил», — отметил специалист.

Борзенко добавил, что ВС России должны отрезать Украину от любого выхода на Черное море.

Ранее стало известно об освобождении поселка Двуречная. Перед этим российские штурмовики прорвали линию обороны под Купянском.