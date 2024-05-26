Битва длиною в 242 дня. Боям за Донецкий аэропорт 10 лет

Ровно 10 лет назад началось сражение за аэропорт Донецка. Оно стало одним из самых важных в борьбе ополченцев ДНР против украинских националистических батальонов. Битва за воздушную гавань продолжалась с переменным успехом 242 дня. Командир добровольческого батальона «Пятнашка», герой ДНР Ахра Авидзба и российский военный с позывным Грек рассказали военкору 360.ru Антону Шестакову о том, как началась война в Донбассе.

Украинские вооруженные формирования атаковали аэропорт 26 мая 2014 года.

«Это был не бой. Там ожидали, что будут переговоры, будет какая-то сдача. Появились „вертушки“, появились обстрелы, „кассеты“. Никто на это даже не рассчитывал, не ожидал. Это была бойня», — вспомнил Грек.

По словам Авидзбы, в тот день «Донецк понял, что началась война». Украина применила против жителей города вертолеты и спецназ, полилась кровь.

Люди, захватившие власть на Украине, перебросили в аэропорт кировоградский спецназ для контроля за стратегической высотой, которой стала верхушка здания нового терминала. Там оборудовали огневые позиции для минометов, разместили снайперов. Позже по зданию ударили штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24. В результате атаки засевшие там донецкие ополченцы понесли большие потери.

Все 242 дня бои шли с переменным успехом, но в итоге 21 января 2015 года победили донецкие ополченцы, большая часть из которых толком не имела профессионального военного образования.

Победу вырвали «на нервах». Сейчас на месте аэропорта руины и груды искореженного металла. Там запрещены съемки и нахождение гражданских, так как в любой момент может прилететь дрон ВСУ, артснаряд или дальнобойная ракета, резюмировал Шестаков.