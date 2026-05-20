Библиотекаря из Богородского округа наградят за помощь бойцам СВО

В Богородском округе сотрудница библиотеки имени А. С. Пушкина Майя Бовтало представлена к медали за поддержку участников СВО в ЛНР. Награда стала признанием ее работы по организации гуманитарной помощи и участию в патриотических инициативах.

О решении стало известно от Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина. По данным учреждения, ведущий специалист филиала № 1 Майя Бовтало получила высокую оценку за постоянное участие в сборе помощи и взаимодействие с волонтерскими объединениями округа. Коллеги отмечают ее активную позицию и регулярную работу с жителями.

Существенная часть ее деятельности связана с поддержкой бойцов, находящихся в госпиталях. Перед новогодними праздниками совместно с движением «Богородские берегини», школьниками и жителями округа были собраны и переданы посылки и подарки в госпиталь в Купавне. К инициативе присоединились Центр образования № 83, ученики школ и жители нескольких населенных пунктов округа.

Отдельное направление работы связано с образовательными проектами. Майя Бовтало проводит занятия для школьников, включая мастер-классы по плетению нашлемников. Также она участвует в организации телемостов с образовательными учреждениями ЛНР и Республики Крым и проводит встречи с учащимися и педагогами.

Руководство библиотеки подчеркивает ее вклад в общественную работу. В учреждении отмечают, что ее деятельность выходит за рамки профессиональных обязанностей и направлена на поддержку военнослужащих и воспитательные проекты для молодежи.

«Это не разовая помощь, а постоянная работа, которая объединяет людей и помогает тем, кто сейчас особенно нуждается в поддержке», — отметили в библиотеке.