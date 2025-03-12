Библиотекари из Егорьевска собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сотрудники и читатели городской библиотеки организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Собранная коробка с необходимыми вещами отправится на передовую.

Чтобы согреть солдат не только морально, но и физически, в посылку были вложены теплые носки, шарфы и необходимые гигиенические принадлежности. Также собрали продукты питания длительного хранения и детские рисунки с добрыми пожеланиями.

Данная акция не является единичным случаем. В боевые части и госпитали Херсонской, Запорожской и Харьковской областей из Егорьевска также отправили почти 14 тонн гуманитарного груза. Эти коробки, наполненные всем необходимым, были собраны жителями Егорьевска, а также сотрудниками местных компаний и предприятий, которые не остались в стороне от нужд военнослужащих.