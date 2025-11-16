Без света и перспектив. В США заявили о необратимом ударе России, от которого Киев не оправится
Риттер: удары ВС РФ по энергетике оказывают политическое давление на Зеленского
Российские удары возмездия создают серьезное политическое давление на Владимира Зеленского из-за масштабных разрушений энергосистемы Украины. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт отметил, что российские военные лишили Украину возможностей по производству электроэнергии. Это привело к полному отключению электричества в городах и целых регионах.
По словам Риттера, ситуация для главы киевского режима будет только ухудшаться. Бывший сотрудник ЦРУ предупредил о нарастающем политическом кризисе для украинского руководства.
«Это оказывает колоссальное политическое давление на Зеленского», — заявил эксперт.
Риттер также спрогнозировал дальнейшее усугубление ситуации с энергоснабжением на Украине. По его словам, он не видит возможностей для быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры.
Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что из-за блэкаута часть жителей украинской столицы могут эвакуировать.