«Без лишних иллюзий». Военкор Пегов сравнил СВО с одним из раундов боксерского поединка
Военкор Пегов: СВО — это только раунд, а не генеральное сражение
Спецоперация — это лишь один раунд большого боксерского поединка, поэтому не стоит питать иллюзий о том, что остановка конфликта решит все проблемы. О своем отношении к переговорному процессу ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал военный корреспондент Семен Пегов.
«Я отношусь к этому с большой радостью, но в то же время без лишних иллюзий. Потому что, когда я себе задаю честный вопрос, что для меня СВО — это генеральное сражение или раунд, то для меня это раунд», — заявил он.
Военкор привел в качестве примера бокс, где после очередного раунда наступает перерыв, когда тренеры начинают махать полотенцами и приводить в чувство бойцов. Затем начинается следующий раунд. При этом события, начавшиеся после госпереворота на Украине в 2014 году, Пегов отказался считать первым раундом для России.
«Это была разминка тогда. Это был не первый раунд, а сейчас по-серьезному. Тогда это было все несерьезно. Да, это было жутко страшно, но с нашей стороны воевали партизаны», — отметил Пегов.
По его словам, все это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас на СВО. Военкор выразил уверенность, что нынешний раунд завершится в обозримом будущем. Президент США Дональд Трамп выступил против продолжения конфликта, а Европа — за. Без помощи Америки ресурсы рано или поздно иссякнут.
«Но на какое-то время их все равно еще хватит. На полгода, на 10 месяцев, на какое-то количество месяцев их по-любому хватит. Это будет зависеть от того, в какой момент они там притормозят, одумаются и поймут, что надо как-то восстановить свои силы», — заявил он.
Иллюзий на счет Трампа Пегов тоже не питает. Военкор считает, что сейчас его главная цель — остановить внутренние разборки. Наведя порядок, президент заговорит с Россией на другом языке.
Полная версия интервью выйдет 3 апреля, в 11:00, на всех площадках 360.ru.