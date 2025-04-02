«Без лишних иллюзий». Военкор Пегов сравнил СВО с одним из раундов боксерского поединка

Спецоперация — это лишь один раунд большого боксерского поединка, поэтому не стоит питать иллюзий о том, что остановка конфликта решит все проблемы. О своем отношении к переговорному процессу ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

«Я отношусь к этому с большой радостью, но в то же время без лишних иллюзий. Потому что, когда я себе задаю честный вопрос, что для меня СВО — это генеральное сражение или раунд, то для меня это раунд», — заявил он.

Военкор привел в качестве примера бокс, где после очередного раунда наступает перерыв, когда тренеры начинают махать полотенцами и приводить в чувство бойцов. Затем начинается следующий раунд. При этом события, начавшиеся после госпереворота на Украине в 2014 году, Пегов отказался считать первым раундом для России.

«Это была разминка тогда. Это был не первый раунд, а сейчас по-серьезному. Тогда это было все несерьезно. Да, это было жутко страшно, но с нашей стороны воевали партизаны», — отметил Пегов.