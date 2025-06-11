Бесплатные занятия спортом организовали для ветеранов СВО в Лобне

В городском округе Лобня состоялась встреча главы муниципалитета Анны Кротовой с Александром Бронниковым, руководителем лобненского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. В ходе встречи обсудили текущую деятельность организации и планы на ближайшее будущее.

Одним из важных мероприятий станет запуск бесплатных занятий во Дворце спорта «Лобня», первое из которых пройдет уже сегодня. Лобненское отделение объединяет 26 участников СВО, которые активно помогают ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, проводят профориентацию и содействуют трудоустройству. Также в их числе образовательные проекты в школах и обучение граждан тактической медицине.

С начала года ветераны организовали более 30 мероприятий, включая «Уроки мужества» и «Разговоры о важном». Отделение продолжает набор новых участников и приглашает ветеранов СВО к сотрудничеству.

Напомним, что в Московской области действует 29 различных мер поддержки участников СВО и их семей — от выплат и льгот до программ обучения, трудоустройства и реабилитации.

Подробности доступны на сайте контрактмо.рф или по телефонам: 8 (930) 959-76-48, 8 (929) 637-51-50.