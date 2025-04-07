Бесплатные занятия по хоккею для детей участников СВО пройдут в Балашихе

Программы поддержки участников специальной военной операции и их семей продолжают реализовывать в Балашихе. Одним из новых направлений стали занятия по хоккею, для детей бойцов их проведут бесплатно.

Тренировки пройдут в спортивной школе олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина в Балашихе. Сейчас набирают детей 2019–2020 годов рождения. Обучение будут проводить квалифицированные тренеры международного класса, которые обеспечат ребятам качественную подготовку. Для записи на занятия можно позвонить по номеру телефона: 8 (966) 088-11-55.

Отметим, что в Подмосковье действует 75 мер поддержки для участников спецоперации и их семей, из которых 32 — региональные. Это различные выплаты, помощь детям бойцов, льготы в рамках социальной газификации и бесплатное зубное протезирование. Все меры поддержки координирует Фонд «Защитники Отечества». На региональном портале «Госуслуги» доступен навигатор по мерам социальной поддержки для участников СВО и их семей, что позволяет легко ориентироваться в доступных вариантах помощи.