Бесплатные тренировки для детей участников СВО пройдут в Солнечногорске

В Солнечногорске в сентябре начнет работу льготная группа по дзюдо и самбо. Посещать тренировки смогут дети участников специальной военной операции, малоимущие семьи и другие категории льготников.

Федерация дзюдо и самбо Солнечногорска проводит набор учеников начальных классов для бесплатных занятий. Обучение боевым искусствам будет проходить три раза в неделю в будние дни.

Чтобы показать возможные результаты тренировок, Федерация дзюдо и самбо Солнечногорска в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» организовала открытую тренировку. Участники продемонстрировали свои навыки и готовность к предстоящим летним соревнованиям, которые пройдут на спортивных сборах в доме отдыха «Компонент» и в городе Нальчике.

«Наша основная цель — привлечь детей к спорту, здоровому образу жизни, воспитать достойных граждан страны. В копилке наших достижений — победы по Центральному Федеральному округу, Московской области, есть призеры России», — рассказал руководитель Федерации дзюдо и самбо Солнечногорска Павел Матвеев.

Занятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в 15:30 в торговом центре «Сфера» на улице Лесная. Для записи в льготную группу необходимо связаться с Федерацией дзюдо и самбо Солнечногорска по телефону: 8 (999) 003-06-46. Количество мест ограничено.