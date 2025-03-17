Бесплатные консультации проведут юристы для жителей Одинцова 18 марта

Мероприятие, организованное специалистами «Государственного юридического бюро по Московской области», состоится 18 марта в Одинцове. Консультации будут проводиться на улице Маршала Жукова, дом 28 в специальном мобильном офисе, известном под названием «Юрмобиль».

Эта инициатива направлена на поддержку тех, кто наиболее нуждается в юридической помощи. Принять участие в консультациях могут следующие группы граждан: инвалиды первой и второй группы, малоимущие семьи, родители детей-инвалидов, а также граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, юридические консультации будут доступны ветеранам Великой Отечественной войны и труда, участникам специальной военной операции, а также членам их семей.

По всем вопросам или для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: +7 (498) 602 32 32 (добавочный 50416) или +7 (929) 540 08 68.