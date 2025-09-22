Бесплатные консультации для бойцов СВО и их семей провели в Можайске

Традиционное мероприятие состоялось к здании Можайского военного комиссариата уже в девятый раз в 2025 году. Комплексные консультации сразу по всем направлениям получили 14 человек.

На вопросы участников специальной военной операции отвечали глава округа Денис Мордвинцев, его заместитель Мария Азаренкова, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, заместитель руководителя Социального фонда России Надежда Дыкман, сотрудники прокуратуры и Адвокатской палаты Московской области.

Каждая ситуация рассматривалась индивидуально и конфиденциально. Обращения военнослужащих и их родных касались социальных гарантий, правовых нюансов, получения помощи фондов и других сфер. При необходимости специалисты будут сопровождать семьи до полного решения их вопросов и оставаться с ними в постоянном контакте.

Такие бесплатные встречи в муниципалитете проходят ежемесячно, каждую третью пятницу. Следующее мероприятие состоится 17 октября.