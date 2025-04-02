Бесплатные юридические консультации для участников СВО провели в Можайске

В Военном комиссариате Можайского муниципального округа собрались участники специальной военной операции и их родственники. Для них организовали бесплатные юридические консультации, всего помощь получили 14 заявителей.

На вопросы бойцов специальной военной операции и членов их семей ответили Военный комиссар по Можайскому и Рузскому городским округам, три опытных адвоката Адвокатской палаты Московской области, специалисты юридического и социального отделов администрации округа, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества».

Бесплатные консультации получили 14 обратившихся: члены семей пропавших без вести и погибших участников спецоперации, действующие военнослужащие и их законные представители. Участники задавали юристам вопросы о получении статуса инвалида по военной травме, выплате страховых сумм по ранению, помощи в поиске пропавших без вести бойцов и материальной поддержке их родных. Помимо этого, гостям встречи подробно рассказали о получении денежной компенсации вместо земельного участка.

Социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова отметила, что за профессиональными разъяснениями и консультациями в округ приезжают и из соседних муниципалитетов.

«Готовы помочь всем и напоминаем, что следующий день предоставления бесплатной юридической помощи состоится 18 апреля», — сказала Аксенова.