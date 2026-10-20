Бесплатные юридические консультации для бойцов СВО провели в Можайске

В Можайском округе 16 октября прошел десятый прием по оказанию бесплатных юридических консультаций для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Мероприятие состоялось на базе военного комиссариата.

Такие приемы стали традиционными и проходят ежемесячно. В этот раз за помощью обратились 7 человек. Главная ценность подобных встреч — комплексный подход к решению проблем. Специалисты всех нужных ведомств находятся в одном месте, что позволяет проконсультировать человека сразу по множеству тем, не отправляя его по разным инстанциям. Каждое обращение рассматривается индивидуально, а при необходимости работа с заявителями продолжается и после окончания приема.

В состав экспертной комиссии вошли представители ключевых структур, отвечающих за поддержку военнослужащих и их семей. В консультации участвовали Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, представители юридического и социального отделов администрации округа, адвокаты Адвокатской палаты Московской области, а также сотрудники ОМВД и Социального фонда России.

Тематика обращений затрагивает самые острые социальные и правовые вопросы. Чаще всего граждане обращаются за разъяснениями по документальному оформлению статуса погибшего, получению положенных выплат и вопросам наследства.

«Иногда приходят взрослые дети, совершеннолетние родственники, считающие себя единственными адресатами получения выплат. На самом деле это не всегда так, и людям важно объяснить юридические тонкости. Также поднимались земельные вопросы — например, мама погибшего бойца не могла решить имущественную проблему. Были и сложные случаи, касающиеся выплат за ранение человеку, который уже признан погибшим», — отметила Галина Аксенова.

Бесплатные юридические консультации проходят каждую третью пятницу месяца в военном комиссариате Можайска с 10:00 до 12:00. О дате следующего приема будет сообщено дополнительно.