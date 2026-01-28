Бесплатную помощь адвоката окажут семьям участников СВО в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Юридическое сопровождение для семей военнослужащих организуют на постоянной основе. В округе 380 семей защитников, 20 из которых — многодетные.

В Лосино-Петровском обсуждается организация бесплатного юридического сопровождения для участников специальной военной операции и их близких. Вопрос рассматривался на встрече главы округа Сергея Джеглава с представителем Совета Адвокатской палаты Московской области Сергеем Давыдовым.

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» собрались представители ключевых организаций. Среди них были местное отделение Ассоциации ветеранов, Центр поддержки «Мы Рядом» и фонд «Защитники Отечества».

Планируется, что адвокат будет консультировать семьи по правовым вопросам, давать рекомендации и помогать в оформлении документов.

Сергей Джеглав заявил, что это реальная поддержка для тех, кто защищает Родину, а также их близких. О конкретных датах приемов он обещал сообщить дополнительно.