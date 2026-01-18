Бесплатную юридическую помощь получили 9 семей участников СВО в Можайске

В Можайске прошел День бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. На встрече в военкомате девять заявителей получили консультации по широкому кругу правовых и социальных вопросов.

В рамках встречи специалисты провели индивидуальные консультации для девяти обратившихся заявителей. В работе приняли участие военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, руководитель местного отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Александр Князев, а также представители юридического и социального управлений администрации округа, сотрудники ОМВД и адвокаты Адвокатской Палаты Московской области.

Спектр рассмотренных вопросов оказался чрезвычайно широк: от восстановления водительских прав и раздела имущества при разводе до процедуры признания пропавшего без вести военнослужащего погибшим и оформления статуса ветерана боевых действий. Отдельное внимание было уделено правовым аспектам открытия собственного дела.

«Помощь не ограничилась разовыми консультациями, — подчеркнули организаторы. — По наиболее сложным случаям принято решение о взятии их на личный контроль с дальнейшим сопровождением».

Следующая встреча в этом формате запланирована на третью пятницу февраля. Регулярное проведение таких мероприятий наглядно демонстрирует, как совместные усилия государственных органов, общественных организаций и профессионального юридического сообщества помогают решать конкретные жизненные проблемы защитников Отечества и их семей.